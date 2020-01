Grande Fratello Vip 2020, Pago: "Amo ancora Serena Enardu" (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 19 gennaio 2020

Pago è ancora innamorato di Serena Enardu: la confessione al Grande Fratello Vip 2020

Pago, oggi, 19 gennaio 2020, si è confidato, a lungo, con Fernanda Lessa circa il suo rapporto con Serena Enardu. Il cantante ha ammesso candidamente di aver apprezzato il gesto dell'ex fidanzata e di aver fatto fatica ad allontanarla per non illuderla con false speranze. Soprattutto perché non ha ancora chiarito le proprie idee sulla strada da intraprendere una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.

Il cantautore vuole, ad oggi, solo lasciarsi alle spalle, quello che è accaduto durante e dopo l'esperienza di 'Temptation Island Vip':

"Lei voleva solo finire la storia, quando uno la vuole finire, vede tutto brutto, ti ricordi solo le cose che vanno male. Tralasciando i modi, abbiamo capito che quando le cose non vanno bisogna parlare e affrontare i problemi. Lei è venuta qua perché era già un po’ di tempo che cercava un riavvicinamento e io ho fatto fatica ad allontanarla perché la amo ancora".

Il gieffino, forse, ha paura di ributtarsi in una relazione che potrebbe essere la fotocopia perfetta di quella durata per quasi sette anni e terminata, in modo assai brusco, qualche mese fa:

"Non so se sto bene da solo o se voglio ricominciare da zero. Il bicchiere ormai è rotto, e se torniamo insieme non voglio passare il resto della mia vita a ripensare a ciò che è successo. Ho sofferto troppo, e ora voglio pensare a me, voglio superare questa cosa".