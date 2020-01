Michele Favoloso: chi è il padre di Luigi Mario

Di Marco Salaris domenica 19 gennaio 2020

Tutte le informazioni su Michele Favoloso, padre di Luigi Mario

Michele Favoloso è il padre di Luigi Mario, ex gieffino concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello condotta nel 2018 da Barbara d'Urso.

E' residente a Torre del Greco. E' stato sposato con Loredana Fiorentino, i due sono separati da 15 anni. Ha due figli, oltre Luigi Mario c'è anche Martina. Lavora nel settore della tessitura.

Ha un profilo Instagram (@favolosocreations) seguito da 462 followers e un profilo facebook dov'è iscritto dal febbraio 2009.

E' stato suocero della modella croata Nina Moric.

Michele Favoloso è comparso per la prima volta in televisione il 19 gennaio 2020 come ospite di Domenica Live su Canale 5 per parlare del caso riguardante la presunta scomparsa di suo figlio avvenuta lo scorso fine dicembre e denunciata dalla madre.

Ha affermato che lui e Luigi Mario si erano sentiti prima della sua scomparsa. L'ex gieffino lo aveva avvisato di un viaggio in solitaria per riprendersi dalla relazione interrotta con Nina Moric: "Me la sono presa perché anch'io sono stato chiamato in causa dalle dichiarazioni di Nina. Sono venuto a conoscenza, della notizia che mio figlio si è allontanato, da mia figlia. La prima cosa che le ho chiesto è se aveva dimenticato il passaporto a casa. Mi disse di no. L'ho visto a Natale. Ho visto mio figlio demoralizzato, ho avuto la sensazione che volesse dirmi qualcosa ma non l'ha fatto. Quando è andato via, quindi, non mi sono preoccupato."

Sulla denuncia della scomparsa da parte della madre ha affermato: "La mamma ha denunciato perché è una mamma, è diverso. La verità è che mia moglie ha denunciato perché non sapeva niente. O magari, sapeva le stesse cose che sapevo io. La madre non era in accordo con lui."

Mentre sulla possibilità del ritorno di suo figlio non si sbilancia troppo, nonostante padre e figlio hanno avuto un contatto poco tempo fa.