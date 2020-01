Loredana Fiorentino: chi è, biografia, instagram, figlio

Di Marco Salaris domenica 19 gennaio 2020

Tutte le informazioni su Loredana Fiorentino, madre di Luigi Mario Favoloso.

Loredana Fiorentino è una donna di origini Napoletane.

E' nata a fine luglio 1970. Ha 49 anni. E' del segno zodiacale del Leone. Abita a Torre del Greco. E' divorziata. Ha due figli.

E' mamma di Luigi Mario Favoloso, divenuto famoso per essere stato concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso nel 2018 e fidanzato della modella croata Nina Moric.

Ha un profilo facebook seguito da oltre 1.300 persone nella quale informa che ha studiato all'Università Federico II di Napoli.

La sua passione è il ballo. Ha dei tatuaggi.

Ha un profilo Instagram (@loredanafiore) seguito da più di 2.000 followers nella quale si mostra sorridente in tante foto. Le piace uscire e divertirsi in compagnia di amici.

Ultimamente Loredana è balzata agli onori delle cronache per la vicenda riguardante la scomparsa di suo figlio avvenuta lo scorso fine dicembre 2019 e che la stessa ha denunciato. Lo scorso 6 gennaio nel suo profilo instagram ha postato una prima foto ritraente Luigi Favoloso con una breve didascalia "Mio figlio" seguito da un cuore. Anche il giorno dopo ha ripetuto il post con un altro scatto. Il 10 gennaio ritira la denuncia di scomparsa una volta ricevuta una mail dal figlio. Nuovamente il 12 gennaio, quasi una settimana dopo la scomparsa, Loredana pubblica una terza foto di Favoloso nella quale scrive in didascalia "Io credo in te".

Più volte la donna ha fatto appello a trasmissioni come Storie Italiane, Pomeriggio cinque e Quarto Grado per poter ritrovare suo figlio. Lo scorso 13 gennaio 2020 ha inviato una lettera alla trasmissione condotta da Barbara d'Urso nella quale ha scritto: "Chiedo a mio figlio di rifarsi vivo al più presto per poter affrontare insieme tutte queste calunnie" difendendolo dalle accuse mosse da Nina Moric che durante la puntata di Domenica Live del 12 gennaio 2020 ha affermato: "Luigi Mario Favoloso ha aggredito fisicamente sia me sia mio figlio Carlos Maria".