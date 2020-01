Giusy Merendino: chi è, Instagram, figli, marito

Di Marco Salaris domenica 19 gennaio 2020

Curiosità, vita privata e informazioni su Giusy Merendino

Giusy Merendino è diventata nota al pubblico del piccolo schermo per essere la moglie di Salvo Veneziano, concorrente del Grande Fratello classificatosi secondo nella prima storica edizione del 2000 ed inserito nel cast della versione vip in occasione del ventennale del reality show, nel 2020.

E' di origini siciliane.

E' sposata con Salvo Veneziano dal 2001. La coppia ha vissuto una crisi passeggera, risolta dopo tempo.

Giusy e Salvo hanno 3 figli. Spesso sui suoi canali social la donna compare insieme ai ragazzi esprimendo parole di affetto.

Ha un profilo Instagram che conta poco più di 3000 followers (@giusy_merendino) ed uno facebook seguito da più di 1.500 persone.

Nel 2001 dopo la fine della prima edizione del GF, ha ricevuto la fascia di Miss 2001 e viene insignita della prima fascia dell'anno.

Ha fatto discutere la sua partecipazione alle prefinali dell'edizione 2001 di Miss Italia in quanto ha sollevato dubbi per il rischio che potesse avere un trattamento di favore da parte della giuria del concorso di bellezza.

La difesa di suo marito non servì comunque al passaggio decisivo per la partecipazione alla fase finale in diretta tv.

Lo scorso luglio 2019 ha ricordato l'esperienza postando una foto sul suo profilo Instagram con l'allora patron del concorso Enzo Mirigliani scrivendo: "Guardando questa foto ricordo oggi come allora l’emozione che provai ad indossare quella fascia. Ho sempre vissuto il presente quasi dimenticando il passato! (...) Mi ritengo una persona molto fortunata, nella vita ho volutamente bruciato in fretta le tappe, è come se avessi già vissuto mille vite! La vita per me è viaggio meraviglioso, fatto di esperienze, e poco importa se è fatta di periodo belli o meno belli l’importante è vivere una vita ricca di emozioni..."

E' stata coinvolta nelle polemiche riguardanti suo marito dopo la squalifica dal Grande Fratello VIP avvenuta in seguito ad affermazioni gravi rivolte ad una concorrente della casa. Ha difeso Salvo affermando sui social: "Assicuro che l'uomo con cui vivo da 20 anni, padre dei miei figli, non è assolutamente un uomo violento ma tutt'altro".