Luigi Mario Favoloso, la testimonianza di una ragazza: "Ha tradito Nina Moric con me" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 16 gennaio 2020

Nina Moric tradita da Luigi Mario Favoloso? La testimonianza choc a Pomeriggio 5

Oggi pomeriggio, nel corso dell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5', Serena ha offerto una testimonianza molto importante che riguarda Luigi Mario Favoloso. L'imprenditore napoletano, scomparso da 19 giorni, avrebbe tradito Nina Moric con questa ragazza. Ecco il suo racconto:

"L'ho conosciuto ottobre novembre 2018 tramite Facebook. A dicembre ho preso un appartamentino a Milano con una mia amica. Abbiamo invitato Luigi a casa nostra. In qualche maniera ha cercato di distrarre la mia amica. Quando siamo rimasti da soli abbiamo avuto un rapporto intimo. Non ero al corrente che stava ancora con Nina Moric. Dopo di che siamo andati a casa. Io mi aspettavo un messaggio. Non si faceva sentire da 5 - 7 giorni. Io, da donna, mi sono sentita una schifezza, una donna usata. Ho scritto un messaggio a Nina dicendole: 'Stai ancora assieme a Luigi?! Se è così sei cornuta'. Io le ho mandato gli screen e le foto che Luigi mi mandava. Abbiamo fatto una telefonata a 3. Lei sentiva la conversazione con Luigi. Prima ha smentito tutto, poi, ha confermato. Lì si è fregato".

La donna, prima della diretta, ha sentito la modella croata che l'ha autorizzata a raccontare tutti i dettagli di quella serata:

"Si mi ha proposto di far finta di essere una ragazza che veniva rapinata da un extracomunitario. E lui mi difendeva. E di essere stata salvata da lui. Ho rifiutato, lui voleva finire sui giornali".

Serena ha sentito, subito dopo, l'ex gieffino per un chiarimento:

"L'ho sentito mi ha chiesto di dire 'Non è vero, ritratta la verità che hai detto a Nina. Ti do' dei soldi'. Mi è dispiaciuto tanto per Nina. Per me Luigi conta zero, conoscendo il personaggio".