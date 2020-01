Uomini e Donne: Romolo chiede scusa ad Olga, discussione tra Valentina A. ed Erik, gara di ballo con Gemma (Video)

La puntata del Trono Over di Uomini e Donne di oggi, venerdì 24 gennaio 2020, si è aperta con l'ultima parte del confronto finale tra Romolo e Olga.

Romolo, che si era dichiarato innamorato e illuso da Olga, è stato difeso da Miranda che ha svelato che, in un'occasione, Olga ha avuto una reazione di gelosia nei suoi confronti. Olga si è giustificata così:

Romolo ha aggiunto che Olga si era mostrata, con lui, molto interessata ai suoi soldi e alla sua casa. Olga ha replicato con queste parole: "Non voglio mantenere te e non voglio essere mantenuta!".

Maria De Filippi ha invitato Romolo e Olga a chiudere la loro frequentazione in serenità. A questo punto, Romolo, improvvisamente, si è inginocchiato davanti ad Olga, chiedendole scusa e tentando anche di abbracciarla. La donna, però, pur ridendo, non si è sciolta granché...

Valentina Autiero, invece, ha commentato sarcasticamente la frequentazione, appena iniziata, tra il suo "ex" Erik e Valentina M.:

Mi fa ridere la loro presenza al centro dopo aver sentito le sue frasi su di lei. Mi ha detto che un ragazzo di 36 anni come lui, con una donna dell'età di sua madre, ci uscirebbe solo per passare una serata...

Erik ha invitato Valentina A. a farsi gli affari suoi e, successivamente, in studio, si è aperto un dibattito riguardante il fatto che, quando la donna è più grande anagraficamente dell'uomo, si vedano sempre problemi che, a parti inverse, non si creerebbero.

Carlotta si è presentata al parterre maschile: la nuova Dama proviene da Bologna ("Non siamo tutti come Samuel a Bologna!"), ha 35 anni, è divorziata ed è single da diverso tempo:

Sono stata la "regina delle sottone" perché, come Romolo, "ti amo nonostante tutto" l'ho detto per tanto tempo. Mi ha salvato l'amore per me stessa.