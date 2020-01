L'ex fidanzato di Serena Enardu attacca: "Ha continuato a tormentarmi. La verità viene sempre a galla"

Di Marco Salaris giovedì 16 gennaio 2020

Giovanni Conversano sbotta nuovamente contro la sua ex fidanzata: "Sono disposto ad un confronto ma lei non avrà mai il coraggio"

Non è la prima volta che Giovanni Conversano parli della sua ex fidanzata Serena Enardu tornata prepotentemente agli onori della cronaca rosa per il confronto con il cantante Pago avuto all'interno della casa del Grande Fratello VIP poco meno di una settimana fa. Fra i due non c'è più rapporto da 10 anni e a confermarlo sono le dichiarazioni al vetriolo rilasciate in un'intervista a Radio Cusano Campus.

Giovanni afferma che la Enardu sarebbe ancora ossessionata da lui:



Dal fatto di aver perso il suo giocattolo e non potendomi gestire, mi aggredisce! Ha continuato a tormentarmi anche quando era fidanzata con Pago, non ha mai smesso. Ha cercato sempre di avere degli uomini che le dessero visibilità e questo sta accadendo anche ora con Pago nonostante si sia asfaltata da sola perché anche a Temptation Island ha dimostrato di non essere una bella persona: l’ormone impazzito a 44 anni è ridicolo anche se è sempre stata così, non è cambiata, infatti è sempre passata come la santarellina di turno quando invece, ho dati certi sul fatto che mi abbia tradito quando eravamo insieme.

L'ex tronista ne ha anche per il cantante sardo:



Mi meraviglio di Pago che è una persona onesta e limpida: come ha fatto a farsi infinocchiare da una come Serena e non comprendere con chi aveva a che fare?

E pure per la sorella di Serena, Elga, Conversano ha qualcosa da ridire:



La sorella Elga parla di me tanto per parlare, sono una l’estensione dell’altra: se si mettono insieme forse raggiungono un’estensione normale!

Non a caso aggiunge che la reputazione delle due sorelle nel Cagliaritano non sarebbe delle più rosee: "Le sorelle Enardu sono viste molto male a Cagliari" spiegando anche qual è la motivazione alla base di tutto:



Lei tornò a Uomini e Donne perché era in cerca di visibilità, ci mettemmo insieme e poi mi lasciò per un presunto mio tradimento con Pamela Compagnucci e lo fece vendendo l’esclusiva a un noto giornale. Da quel giorno non ci siamo più visti né sentiti! Ho capito di che pasta fosse fatta ed ero contenta di essermela tolta di torno.

Oggi Giovanni vive felicemente la sua storia con la sua attuale fidanzata Giada Pezzaioli, ma a detta dell'uomo..."Da quando mi sono fidanzato con Giada ha iniziato a sfogarsi sui social prendendomi di mira ed attaccando anche la mia compagna". Più volte Conversano si è messo a disposizione per un eventuale confronto in qualche salotto tv ma, conclude: "Lei non avrà mai il coraggio perché io tiro fuori tutto e prima o poi lo farò".