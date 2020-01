Grande Fratello VIP 2020, il confronto tra Pago e Serena Enardu (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 10 gennaio 2020

Faccia a faccia per la coppia scoppiata durante la seconda edizione Temptation Island VIP.

Il confronto tra Pago e Serena Enardu nella casa del Grande Fratello VIP era atteso ed è avvenuto. L'ex tronista sarda portata prima nella stanza super led ha commentato il riassunto delle 48 ore di Pago e le parole che ha pronunciato nel confessionale a proposito della fine della storia: "E' talmente ferito che giustamente vuole dimenticare. Non perdo le speranze perché credo si debba dare una seconda possibilità nella vita"

Il cantante sardo è stato informato sulla presenza della sua attuale ex fidanzata a pochi passi da lui: "Per 48 ore Serena è stata vicino a te" esordisce Alfonso Signorini dallo studio di cinecittà. La faccia sorpresa di Pago parla chiaro, l'arrivo di Serena non lo ha lasciato indifferente.

Pochi istanti dopo si apre il confronto, Pago accoglie Serena con le mani in testa e visibilmente agitato, esattamente come Serena che è la prima a prendere parola:



Sono alcuni mesi che cerco di parlare con te e di avere un contatto. E' chiaro che hai deciso con la tua testa di allontanarti da me ed è lecito. Solo che bisogna affrontarle le cose, non scappare. Quindi una volta sarai libero di fare quello che vuoi, non ti voglio chiedere niente però io voglio che tu sappa che questi sono stati 7 anni importanti, ci siamo persi e ti chiedo scusa, ti ho fatto veramente male. Lo sai che è difficile per me, però ho sbagliato. Sono uscita da Temptation Island VIP e sono stata male, come te. Ti guarderò, aspetterò anche se c'è da aspettare.

La risposta del cantante:



Sei tu che sei scappata, non io. Gli errori che abbiamo fatto li conosciamo. Io sono qua perché ho bisogno di tempo per me. Tutte le cose che ci siamo detti e che non andavano bene pensi che cambino?

Serena ha avuto l'occasione anche per esprimere i propri fastidi e il sentimento di gelosia che ha provato 'per la prima volta' quando ha visto un avvicinamento...fastidioso:



Ho visto che sei stato molto vicino a Paola di Benedetto, ho provato gelosia. Ho avuto paura, è una cosa che non ho mai provato. Forse perché non è mai successo che tu non voglia precludermi nella tua vita.

I due si son detti di essere innamorati l'uno dell'altra e si son salutati con un affettuoso abbraccio.