Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia: "Non ho figli, che rimpianto". Elisa flirta con Aristide, ma pensa ad Andrea Denver

Di Massimo Galanto martedì 14 gennaio 2020

La reazione di Salvo alla squalifica, il possibile ritorno di fiamma tra Elisa e Andrea Denver

Nella puntata del daytime del Grande Fratello Vip 4 di martedì 14 gennaio 2020, Antonella Elia ha confessato il rimpianto di non essere diventata mamma:

Sento la mancanza di un bambino, quando vedo un neonato mi viene uno struggimento, ho bisogno dell'abbraccio di questo essere. Ho 56 anni, sono grandissima, ormai è tardi. (...) Non ho mai incontrato un uomo con cui avrei diviso la vita. Quando ero giovane e avevo grandi possibilità non volevo un figlio, quando lo volevo, non ci sono riuscita. Adesso non mi sentirei di avere un figlio, sono veramente grande. Sono stata codarda, ma la vita è la conseguenza delle scelte che fai. È un rimpianto profondo, radicato.

Aristide Malnati ha raccontato che nella scelta di una donna per lui ha bisogno ancora oggi dell'"approvazione di mia mamma", la signora Emilia:

Non ho mai avuto storie strutturate, solo partenze che non sono durate nel tempo; le storie che ho avuto sono state quasi esclusivamente fisiche, non appena iniziava il coinvolgimento emotivo io la facevo scemare.

Provocato bonariamente da Elisa De Panicis, l'egittologo ha dovuto ammettere di non essere particolarmente preparato nella cosiddetta "arte del reggiseno".

A proposito di Elisa, la ragazza ha espresso il suo dispiacere per il fatto che Andrea Denver abbia negato, nella scorsa puntata in diretta, di aver avuto un flirt con lei:

Ci siamo visti ripetutamente a Miami, ma anche a Milano. Una storiella che va avanti per un anno e mezzo. Non è costante, ma abbiamo dormito insieme ripetutamente.

Il ragazzo ha replicato - a distanza - così:

Non saprei dirti se si è fatta qualche illusione in più, ma non mi pare. Conoscendola, mi è sembrata una persona easy.

Che ci siano gli estremi per un ritorno di fiamma (come sospettato da Paola Di Benedetto)? Intanto, nella puntata odierna, è stata mostrata la reazione di Salvo Veneziano alla comunicazione della sua squalifica: