Serena Enardu: "Pago? Ho fatto quello che mi ha dettato il cuore" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 13 gennaio 2020

Serena Enardu si racconta su Instagram dopo l'incontro con Pago all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2020

A due giorni di distanza dalla sua partecipazione al 'Grande Fratello Vip 2020', Serena Enardu è tornata sui social per raccontare la propria verità sulla scelta di entrare in casa per un chiarimento definitivo con Pago. Ecco le sue parole su Instagram:

"Ho ricevuto l’invito da parte di Alfonso Signorini che mi ha dato la possibilità di parlare con Pago. Non è stato semplice nemmeno decidere di andare, ho messo in conto tante cose…. Purtroppo, anzi per fortuna stavolta ho fatto parlare il cuore. E mi sono detta che questa è un’opportunità per dare a Pacifico un segnale importante perché vado contro il mio orgoglio di donna sarda e vado a dire davanti a tutta Italia ciò che avevo bisogno di dirgli".

L'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha intenzione di riconquistare l'ex fidanzato perché consapevole di aver commesso degli errori:

"Quando Alfonso me lo ha chiesto ero titubante, poi ho accettato e lo ringrazio. Da quel giorno mi sento molto più leggera, perché ho avuto la sensazione che Pago abbia capito che cosa io sono disposta a fare per salvare la nostra relazione".

Non è detto che, quello della settimana scorsa, sia uno dei tanti tentativi per ritornare assieme una volta terminata l'esperienza del reality di Canale 5:

"Se Pago deciderà di non darmi un’altra possibilità sarà sicuramente stato uno degli errori più grandi della mia vita. Non riesco a capire che cosa sia successo nella sua testa, magari non lo sa nemmeno lui. Ho fatto quello che mi ha dettato il cuore. Per me non è stato facile chiedere scusa e ammettere di avere sbagliato, soprattutto farlo pubblicamente. Oggi lui è più sereno perché sa che mi sono resa conto che gli ho fatto del male".

Foto | Ufficio Stampa Grande Fratello