Grande Fratello Vip 2020, Ivan Gonzalez: "Mio padre è sparito dalla mia vita"

Di Sebastiano Cascone lunedì 13 gennaio 2020

Il difficile rapporto tra Ivan Gonzalez del Grande Fratello Vip 2020 e il papà

Ivan Gonzalez, oggi, lunedì 13 gennaio 2020, si è confidato con Adriana Volpe e Paola Di Benedetto. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha parlato, per la prima volta, del rapporto con il padre, interrotto da diversi anni:

"Lui ha una catena di alberghi. E' sparito dalla mia vita. Per volontà mia. E' stata una scelta dura. Ogni mattina, penso questa cosa che, per me, è importante. Non tutti meritano di sapere la mia storia. Io non vorrei andare via da questo mondo senza chiarire questa situazione. E' difficile".

Anche in passato, il papà ha cercato di ricucire lo strappo con il figlio trovando, però, la porta chiusa:

"L'hanno cercato tantissime volte nella televisione in Spagna, quando sono diventato famoso, gli hanno offerto un sacco di soldi per parlare di questa cosa qua ma lui si è sempre rifiutato. Mi è dispiaciuto quando la prima volta che ci siamo visti mi ha chiesto di cambiare il cognome. Noi in Spagna abbiamo il doppio cognome. Penso che lui, in quel momento, non è stato bravo a chiedermi una cosa del genere. Anche lui deve capire che sarebbe una mancanza di rispetto a mio nonno, a mia nonna, alla mia famiglia, a me".

Questo legame interrotto ha segnato inesorabilmente la vita del modello spagnolo:

"Io so che lui aveva una fidanzata che mi ha scritto su Instagram. Ho più un milione di followers ho fatto finta di non aver letto un suo messaggio. Mi diceva che parlava sempre di me, che gli mancavano nella sua vita. Mi ha voluto far capire che ero presente nella sua testa e nel suo cuore. Io volevo rispondere ma non l'ho fatto. Anche la mia famiglia mi ha consigliato di incontrare mio padre per stare bene con me stesso. Un giorno mi piacerebbe diventare padre, sarò un papà bravissimo perché non l'ho mai avuto. Sarò quel padre che non ho mai avuto".

Ben diverso, invece, l'affetto per l'adoratissima mamma che, in più occasioni, i paparazzi hanno scambiato per la fidanzata.