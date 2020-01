Grande Fratello VIP 2020, Pago: "Mi dispiace che Serena non sia entrata. Io so cosa voglio"

Di Marco Salaris lunedì 13 gennaio 2020

Il cantante sardo si apre con Barbara Alberti riflettendo sulle emozioni provate dopo il confronto con l'attuale ex fidanzata avvenuto nella casa del GFvip.



Barbara Alberti è ormai diventata un punto di riferimento per la maggior parte degli inqulini reclusi nella casa del Grande Fratello VIP e Pago, in arrivo dai primi giorni turbolenti dopo un primo confronto con la sua ex fidanzata Serena Enardu avvenuto venerdì scorso si è preso un paio di minuti per conversare con l'attrice e riflettere sulle proprie emozioni.

La domanda della Alberti è diretta: "Sei stato contento che il televoto non l'abbia fatta entrare?", il cantante sardo non ci gira tanto attorno : "No, non sono felice" e non ne aveva fatto segreto nemmeno durante la diretta della seconda puntata in prima serata quando ha letto il verdetto nella quale ha annunciato che il pubblico a casa ha scelto di non lasciare l'ex tronista sarda nella casa per una settimana.



Il mio unico pensiero è capire se ho la forza di dimenticare una cosa del genere. Io la vorrei perché secondo me è una grande forza.

Pago ammette di non essere stato d'accordo con la scelta di Serena di rimettersi in gioco partecipando al GFvip, ma che solo dopo la loro conversazione aveva cambiato idea.

Successivamente Pago torna sulla discussione avuta con Salvo Veneziano sabato sera "Anche se pensano di essere entrati nella mia storia io so cosa voglio e non mi lascio contaminare". La Alberti ascolta attentamente le parole del concorrente che ha un altro pensiero fisso: "Io ho solo una mancanza, mio figlio".

Intanto Serena Enardu ha parlato su Instagram per la prima volta dopo il faccia a faccia di venerdì.