Mattino Cinque, Federica Panicucci contro le frasi choc di Salvo Veneziano (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 13 gennaio 2020

Federica Panicucci, a Mattino Cinque, condanna le frasi choc di Salvo Veneziano contro Elisa De Panicis

Oggi, lunedì 13 gennaio 2020, a 'Mattino 5', all'interno del talk dedicato al 'Grande Fratello Vip', si è affrontato lo spinoso tema delle frasi choc di Salvo Veneziano contro l'influencer Elisa De Panicis. In particolare, la padrona di casa, Federica Panicucci ha condannato fortemente le parole del gieffino, sostenuta dagli ospiti in studio:

Panicucci: "Sinceramente a me questo video fa orrore. Trovo assolutamente terribile quello che dice Salvo, gli altri che ridono, trovo tutto disgustoso".

Morvillo: "Va cacciato lui e quello che ridono. C'era uno piegato in due che rideva. Questo è un discorso che non avremmo mai voluto sentire, che nessuno dovrebbe fare a casa propria"

Panicucci: "La cosa che mi stupisce di più è che loro sanno perfettamente che sono ripresi. Cosa voleva fare Salvo? Il bullo? Il simpatico? Il ganassa? Quello divertito e divertente? Gli è venuto proprio male. Perché una cosa del genere è inammissibile, intollerabile, inqualificabile. E aggiungerei anche imperdonabile.

Zapparoli: "Anche se questo discorso fosse fatto in un bar, senza telecamere, sarebbe comunque disgustoso. Quindi dei provvedimenti vanno presi assolutamente. E speriamo che vanno presi.

Balestri: "Queste frasi danno fastidio anche a noi uomini. Puoi dire: 'Quella lì me la farei' ed è già fortissimo. Ma ha questo linguaggio... Mi meraviglio. Salvo è della prima edizione del Grande Fratello. Non è servita a niente questa esperienza".

Merola: "Io condivido tutto. Mi viene in mente che una vittima, una donna che sa soffrendo, in tutta questa storia, è la moglie di Salvo. Come deve sentirsi?! Le esprimo la mia solidarietà".

Frasi choc contro le donne da parte di #SalvoVeneziano al #GFVIP.

Tutto lo studio di #Mattino5 insieme a @fede_panicucci si indigna pic.twitter.com/WBYGh1fRQb — Mattino5 (@mattino5) January 13, 2020