Grande Fratello Vip 4, Pago: "Serena Enardu è stata la donna che ho amato di più in assoluto, ho perso la testa per lei" (Video)

Di Fabio Morasca venerdì 10 gennaio 2020

Pago ha parlato di Serena Enardu dentro la Casa, a poche ore dal loro possibile incontro.

Questa sera, nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 4, che andrà in onda in prima serata su Canale 5, Pago e Serena Enardu potrebbero incontrarsi nuovamente dopo la fine della loro storia d'amore sancita dalla loro partecipazione a Temptation Island Vip e dopo il tentativo di chiarimento a Uomini e Donne. Se il televoto aperto mercoledì sera darà un responso positivo, Serena Enardu resterà dentro la Casa per 7 giorni.

Pago ha parlato della sua ex compagna all'interno della Casa, definendola "la donna che ha amato di più in assoluto":

Serena è stata la donna che ho amato di più in assoluto, e lo sa benissimo, lo sanno tutti: ho proprio perso la testa per lei.

Parlando dei problemi che hanno afflitto il suo rapporto di coppia con la Enardu, Pago ha fatto un parziale mea culpa:

Dei nostri problemi, ne avevamo parlato più di una volta, un sacco di volte, abbiamo cercato di affrontarli ma sicuramente in maniera sbagliata. Perché quando arrivi a un punto tale, è normale che mi faccio un esame di coscienza e me lo sono fatto pesantemente durante il programma e appena fuori. E capisci che a molte cose non gli ho dato peso e che molte cose, le ho mollate talmente ero stanco di sentirle... Io non l'ho mai data per scontata. In una storia dove ti trascini determinati problemi, hai bisogno di scossoni affinché tutto si riprenda e si rimetta in moto. E' stato lo scossone sbagliato.

Pago, quindi, è anche entrato nei dettagli, parlando delle difficoltà della sua relazione con Serena Enardu per la quale il cantautore ha fatto molti sacrifici: