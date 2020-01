Sanremo 2020, Riki: vero nome, Instagram, fidanzata, Amici

Di Massimo Galanto venerdì 10 gennaio 2020

Riki: vita privata, curiosità, gossip

Riki è tra i 22 Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio 2020, con diretta su Rai1 e conduzione di Amadeus. Lo sappiamo entrambi è il titolo della canzone.

Il cantante è nato nel 1992 (quest'anno, dunque, compirà 28 anni) e il suo vero nome all'anagrafe risulta essere Riccardo Marcuzzo. La sua popolarità è legata alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, talent di cui è stato allievo nella sedicesima edizione (stagione televisiva 2016-2017). In questa occasione ha vinto nella categoria canto, ma ha perso lo scontro finale con il vincitore della categoria ballo, il suo compagno di squadra Andreas Müller, trionfatore assoluto di Amici 16. Riki è riuscito comunque a portarsi a casa il premio di Radio 105, del valore di 20 mila euro, che ha poi donato in favore delle famiglie delle vittime del terremoto di Amatrice)

Per quanto riguarda la sua vita privata, sono noti i flirt con la speaker radiofonica Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, e con la fashion blogger Ginevra Lambruschi. Il cantante risulta essere stato fidanzato, inoltre, con Sara Gotti. Attualmente non si hanno certezze sul suo status sentimentale. Tra le voci sul suo conto anche una liason con il collega, già citato sopra, Andreas Muller, smentita in maniera netta dal cantante e un rapporto speciale con Giulia Pelagatti, nel periodo di Amici.

Di recente ha fatto discutere l'operazione promozionale (ideata dal suo manager Francesco Facchinetti) per il singolo Gossip, per il cui lancio Riki si è fatto sostituire sui social ufficiali da un sosia, dividendo i fan.