Mattino Cinque, Luigi Favoloso: alla mamma e-mail in diretta tv

Di Claudia Cabrini venerdì 10 gennaio 2020

Una lunga mail quella ricevuta dalla mamma di Luigi Favoloso, presumibilmente scritta dal figlio. La signora, avrebbe ricevuto il messaggio in diretta tv.

Era in collegamento telefonico con Federica Panicucci a Mattino Cinque la mamma di Luigi Favoloso, ex fidanzato e compagno di Nina Moric apparentemente scomparso dal 29 dicembre. Neanche il tempo di spiegare il motivo della sua nuova ospitata telefonica in tv, che ecco arrivare la sorpresa:



"Ho appena ricevuto una e-mail da mio figlio. Non so se me l'ha spedita proprio lui, non l'ho letta bene, è molto lunga. E' firmata LMS. Dice che non vuole essere disturbato".

Queste le parole, molto confuse per la verità, che la mamma di Luigi Favolo ha inaspettatamente rivolto a Federica Panicucci, in modo assai agitato. La conduttrice di Mattino Cinque ha poi invitato la signora a leggere ad alta voce il contenuto dell'e-mail probabilmente ricevuta dal figlio, ed è qui che la mamma di Luigi Favoloso ha ritrattato:



"Non sono sicura che me l'abbia inviata lui. Non è vero che è firmata LMS. Voglio prima confrontarmi con mia figlia che è nell'altra stanza"

Ospite in studio anche il paparazzo Maurizio Sorge, che ha rivolto alla madre parole di conforto: "Anche se non vuole leggere la mail, sappia che quasi sicuramente gliel'ha inviata suo figlio. Lei non è un personaggio pubblico, non saranno in molti ad avere il suo indirizzo e-mail", ma la signora replica: "Questo non è affatto vero, la mia e-mail ce l'hanno in molti".

In collegamento video anche un amico di Luigi Favoloso, che spiega: "A pochi giorni dalla sua scomparsa aveva raccontato a me e ad altri amici di voler inscenare il tutto per ottenere più visibilità. Noi gli abbiamo detto assolutamente di non farlo. Mi auguro l'abbia fatto, almeno possiamo sapere che lui stia bene".