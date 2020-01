Flavio Montrucchio: GF, figli, Alessia Mancini

Di Marcello Filograsso venerdì 10 gennaio 2020

Conosciamo meglio il conduttore di Primo Appuntamento e Bake Off Italia - All Stars Battle

Per Flavio Montrucchio è un momento d'oro: il conduttore ha debuttato con successo con la quarta stagione di Primo Appuntamento, portando Real Time al 2 % e sta ottenendo ottimi consensi anche con il programma di cucina Bake Off Italia - All Stars Battle. Ma chi è Flavio Montrucchio?

Il conduttore è nato a Torino il 15 maggio del 1975 e dopo la maturità scientifica ha lavorato come promotore finanziario. Ma è Filippo Nardi a determinare il suo sliding doors: il conte viene cacciato dalla seconda edizione del Grande Fratello per la sua sfuriata delle sigarette. Il bel Flavio entra e vince al primo colpo, sconfiggendo Lalla nell'ultima puntata.

Dopo quella esperienza Montrucchio si mette a studiare recitazione e debutta come attore nella soap opera di Canale 5 Centovetrine, prende parte alla fiction Donna Detective al fianco di Lucrezia Lante della Rovere su Rai1, partecipa a musical come Grease, al cooking show La Terra dei Cuochi sempre su Rai1.

La conduzione invece lo attende nel 2014 con Una notte per Caruso insieme a Elisa Isoardi (bissa nel 2015). L'anno successivo conduce lo Zecchino d'Oro con Cristel Carrisi e nel 2016 Castrocaro con Samanta Togni. Nel 2017 e 2018 debutta al fianco di Georgia Luzi in 4 Mamme su Fox.

Flavio Montrucchio è sposato dal 2003 con l'ex velina e letterina Alessia Mancini, dalla quale ha avuto due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l'8 aprile 2015.

Foto: account Instagram Flavio Montrucchio