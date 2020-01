Luigi Mario Favoloso, le rivelazioni choc dell'amico Nathan: "Successo fatto gravissimo" (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 9 gennaio 2020

Le nuove rivelazioni su Luigi Mario Favoloso a Pomeriggio 5

Proseguono le ricerche di Luigi Mario Favoloso, scomparso, lo scorso 29 dicembre 2019, da Torre del Greco. Nelle ultime ore, si susseguono molte segnalazioni in diverse parti d'Italia. Oggi, a 'Pomeriggio 5', è stato ospitato l'amico e personal trainer, Nathan, che ha raccolto lo sfogo di Nina Moric durante una sessione di allenamento:

"Hanno litigato pesantemente. Luigi accusava Nina di averlo tradita. La discussione prende corpo e si anima. Poi succede una cosa scioccante che preferisco non dirti. Succede un fatto gravissimo, da brividi. Sono rimasto allibito. Ho promesso a Nina di non dirlo. Da allora Luigi è andato via. Nina l'ha cacciato di casa. Luigi ha detto: 'Se le cose stanno così, io mi suicido entro la fine dell'anno'".

Il coach ha cercato di ricostruire i fatti dando un proprio punto di vista sulla misteriosa ed irrisolta sparizione:

"Nina non è preoccupata. Ha passato degli anni con Luigi. Conosce bene il soggetto. Ti faccio notare una cosa, Barbara: tu non sai se conosci l'utilizzo di Instagram, una delle prime mosse che ha fatto Luigi è quello di rendere il profilo privato. E' una mossa di crescita di followers, di visibilità. Si parla di procurato falso allarme. In questo caso non si scherza. Un anno fa, quando avevano discusso con Nina, questo ragazzo (Francesco, l'amico che affitta le auto) l'aveva ospitato. Non è la prima volta che fa queste cose qua. Credo che sia a Milano. Ho una fonte abbastanza certa".

Durante la diretta, è intervenuta telefonicamente anche mamma Loredana per smentire l'accaduto:

Mamma Loredana: "Nina mi ha chiamato fino al 5 gennaio in modo molto tranquillo, sereno. Non era arrabbiata con Luigi Mario fino a questo punto. Se una donna subisce una cosa tanto grave, non parlerebbe così. Mi ha telefonato anche Carlos, mi ha ricordato i momenti passati assieme. Lui mi ha detto che era angosciato, che gli voleva bene".