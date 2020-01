Paola Di Benedetto: fidanzato, età, altezza, peso, Instagram

Di Sebastiano Cascone mercoledì 8 gennaio 2020

Curiosità, gossip, vita privata di Paola Di Benedetto concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Paola Di Benedetto è una delle concorrenti della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip' in partenza, oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e gli interventi in studio di Pupo e Wanda Nara. Conosciamola meglio:

E' nata a Vicenza l'8 gennaio 1995 sotto il segno del Capricorno. Ha 25 anni. Modella, influencer, è stata la prima madre natura del programma cult 'Ciao Darwin'. E' stata naufraga dell'Isola dei Famosi nel 2018. Durante l'avventura in Honduras, si è parlato, a lungo, della sua storia con il compagno d'avventura Francesco Monte. Ad oggi, è felicemente fidanzata con Federico Rossi (di Benji e Fede). Nonostante gli alti e bassi, il loro legame resiste.

E' alta 173 cm e pesa 52 kg. Il suo profilo Instagram @paodb supera 1,2 milioni di followers.

Ecco le parole della neo gieffina rilasciate al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, a poche ore dall'ingresso nel loft di Cinecittà: "Ho accettato il GfVip perché voglio che la gente conosca la vera Paola, all’Isola mi sono infilata in una dinamica di coppia (la storia con Francesco Monte, ndr) che non ripeterei [...] Vorrei venisse fuori la mia normalità, desidero uscire dal cliché della bella statuina, sono più normale di tante persone che dicono di esserlo.