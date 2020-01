Clizia Incorvaia: sorella, marito, figlia, età, altezza, chi è

Clizia Incorvaia è una delle concorrenti della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip' in partenza, oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e gli interventi in studio di Pupo e Wanda Nara. Conosciamola meglio:

E' nata a Pordenone il 10 ottobre 1984 sotto il segno della Bilancia. Ha 35 anni. Showgirl, attrice, giornalista e ora anche fashion blogger molto popolare, conta ben 220 mila followers. Appassionata di moda, soprattutto quella degli anni '60, Clizia incontra nel 2014 il leader de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina. Nel 2015, si sposano ed un anno dopo nasce la figlia Nina ma nell'autunno 2018, il loro rapporto giunge al capolinea. A febbraio 2019, la coppia annuncia un ritorno di fiamma ma, poi, una nuova crisi, mette definitivamente la parola fine al loro rapporto (a causa di un presunto e mai chiarito triangolo tra gli ormai ex coniugi e l'amico Riccardo Scamarcio).

E' alta 170 cm.

Ha una sorella di nome Micol.

Ecco le dichiarazioni della neo gieffina rilasciate al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, a poche ore, dall'ingresso nel loft di Cinecittà: "L’amore è così raro ed elevato come sentimento che trovarlo in maniera indotta in una casa-esperimento mi pare bislacca come cosa. E poi può essere che abbia già qualcuno fuori, chissà".