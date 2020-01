Grande Fratello Vip, Licia Nunez è l'ex fidanzata di Imma Battaglia

Licia Nunez, all'anagrafe Lucia Del Curatolo, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Chi è? Nel 2007 era la cattiva Barbara Ponti nella soap Vivere, nel 2009 ha partecipato a Ballando con le stelle, nel 2012 ha interpretato Elena Monforte ne Le tre rose di Eva. Della sua vita privata si sa poco. Cercando online, però, scopriamo che Licia è stata fidanzata con un volto conosciuto da tutti: Imma Battaglia, l'attivista italiana che adesso si è sposata con Eva Grimaldi.

"Il mio cuore appartiene a qualcuno. A chi appartiene? A Imma Battaglia. Ci siamo conosciute Parigi, nel marzo 2003. Io allora avevo un ragazzo, che però non mi aveva accompagnata. Prendevo l’aperitivo sugli Champs-Élysées, e aspettavo una telefonata di lui. Vedo davanti a me questa donna che non conosco e che mi guarda. Sono stata subito attratta dal suo volto", aveva dichiarato nel 2012 a Vanity Fair.