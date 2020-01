La mamma di Luigi Favoloso a Storie Italiane lancia l'appello: "Se lo vedete ci dicano qualcosa"

La madre di Luigi Favoloso Loredana Fiorentino venerdì scorso ha denunciato la scomparsa di suo figlio, a Storie Italiane la donna è intervenuta spiegando quali sarebbero le ragioni che stanno a monte della vicenda: " Nell’ultimo periodo Luigi era angosciato. Il 26 dicembre abbiamo passato tutta la giornata a casa, a guardare la tv, senza uscire " ed infatti le ultime notizie su Luigi risalgono persino al 29 dicembre, quando si è allontanato dalla sua casa (a Torre del Greco) senza fare ritorno.

Pochi giorni fa Luigi e Nina Moric avrebbero interrotto il loro rapporto, motivo che potrebbe aver portato il giovane ragazzo in crisi fino al gesto che ora mette in angoscia la famiglia e sua madre che, evidentemente preoccupata, ha lanciato un accorato appello nella trasmissione condotta da Eleonora Daniele:



Parallelamente a Mattino cinque ha parlato Alex Fiumara, paparazzo che ha diramato la notizia:

Dovevamo sentirci a Natale per fare un servizio, poi ho provato un paio di volte e non mi ha risposto. Ho chiamato anche il primo che era il suo compleanno, il cellulare era sempre staccato. Quando l’ho sentito l’ultima volta era un po' moscio, lui non era così.

Scettiscimo da parte di Nina Moric che su Instagram ha commentato:

Volevo ricordarvi che l'amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene... Per me questo si chiama egoismo!