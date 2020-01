Eleonora Daniele è incinta, l'annuncio in diretta a Storie Italiane (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 7 gennaio 2020

La neonata sarà chiamata Carlotta: "Un grande desiderio che sta diventando realtà".

"Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia o almeno per me lo è" esordisce Eleonora Daniele durante la fine di Storie Italiane di oggi, 7 gennaio 2020



Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta oppure no: aspetto una bambina e la chiamerò Carlotta.

La conduttrice annuncia improvvisamente di essere in dolce attesa durante la diretta del programma che conduce su Rai 1. Il pubblico esplode in un grande applauso: "Volevo condividere con voi questa emozione . Per me è un grande desiderio che sta diventando realtà". Gli occhi lucidi lasciano intravedere l'emozione di un momento d'oro che prosegue dal 14 settembre, data in cui è convolata a nozze con Giulio Tassoni.

Pochi minuti dopo Elisa Isoardi in apertura della sua Prova del cuoco ha commentato la notizia rivolgendo gli auguri alla sua collega con una battuta: "Manco solo io all'appello perché tutte le mie colleghe un bambino ce l'hanno!".