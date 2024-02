Possibili novità in vista per la prossima edizione di Ballando con le Stelle: Milly Carlucci potrebbe riportare Wanda Nara nello show.

Dopo aver vinto l’edizione 2023 di ‘Ballando con le Stelle‘, Wanda Nara potrebbe tornare nel programma. Questa volta, però, non come concorrente. Infatti, stando ad alcuni rumors ripresi da Chi, l’argentina potrebbe cambiare ruolo. Milly Carlucci ci starebbe provando…

Wanda Nara, cambio ruolo a Ballando con le Stelle

Potrebbe esserci un futuro da giudice nel destino di Wanda Nara. L’argentina, infatti, stando agli ultimi rumors, potrebbe tornare a ‘Ballando con le Stelle’ dopo il successo dell’edizione da poco conclusa, e mettersi dietro al bancone di chi giudica.

“Per il banco della giuria del prossimo Ballando con le stelle Milly Carlucci ha messo gli occhi sulla vincitrice dell’edizione 2023: Wanda Nara potrebbe così essere promossa dalla pista da ballo alle sedie dei giudici“, si legge su Chi nella rubrica ‘Pillole di gossip’.

La mossa della conduttrice potrebbe indubbiamente attirare molta attenzione. Allo stesso tempo bisognerebbe chiarire chi tra i “vecchi” giudici potrebbe lasciare. Le candidate potrebbero essere Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, per ragioni diverse.

La vittoria dell’argentina a Ballando

L’argentina è reduce dalla vittoria dell’ultima edizione facendo coppia con Pasquale La Rocca. La donna, al momento del successo, era rimasta molto soddisfatta e anche sorpresa del trionfo. A caldo, la bellissima showgirl, infatti, aveva commentato: “Sette balli in una notte, io non capivo nulla. Incredibile. Grazie a tutti, per i commenti, bellissimo”.

La bella Wanda aveva anche spiegato di aver scelto di fare Ballando per dimostrare ai figli e, soprattutto, alle due figlie più piccole, di stare bene dopo le notizie della sua malattia: “Quando mi è arrivata la proposta di Ballando, ci abbiamo pensato, abbiamo seguito ciò che mi stanno dicendo i medici dato che sto facendo un trattamento. Loro mi hanno detto che potevo partecipare. Penso sia un esempio per i miei bambini“, aveva detto.

Di seguito anche un post Instagram dell’argentina relativo al suo successo nello show di danza:

