Scintille nella Casa del Grande Fratello in vista della prossima diretta. Protagonisti dell’ultima litigata Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi.

Una lite o, per lo meno, un confronto piuttosto acceso. Nella Casa del Grande Fratello sono andate in scena grosse scintille tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. I due, in vista della prossima diretta del reality, hanno voluto dirsene quattro vista la tensione delle ultime ore.

Grande Fratello, scintille tra Anita e Giuseppe

L’alta tensione al GF è tangibile e Anita e Giuseppe ne sono la prova. I due, per tanti una sorta di “coppia mai sbocciata”, infatti, sono stati protagonisti di alcuni momenti molto forti.

“Senza di me sembra che hai perso i punti di riferimento”, ha detto la Olivieri a Garibaldi. “Ti voglio far capire che se per due giorni non ci sentiamo e ci salutiamo solo a pranzo, lo devi accettare, non c’è nessun problema. Dopo 5 mesi cosa devo fare per dimostrarti che ci tengo a te: cosa devo fare? Auto eliminarmi?”.

Parlando animatamente sul divano rosso della Casa, i due hanno continuano a scambiarsi le loro opinioni. All’attacco sempre la bella Anita: “Tu hai accusato l’ingresso di Alessio che è super carico. Però non puoi far pesare alle persone ste cose… Le battutine che fai a me non le devi fare Giuseppe! Tu vuoi passare per vittima, ma tu non sei vittima Giuseppe!”.

La spiegazione della donna è presto detta: “Sono due giorni che non parli. Se tu stai a letto con Greta e fai le coccole con lei, io ti lascio farlo. Tu mi avresti fatto un cappottone se fosse stato il contrario. Perché alla fine ti sei incupito per una cosa che nessuno sa cos’è. Sono due giorni che non parliamo”.

Pare quindi che in gioco ci siano dei sentimenti di Giuseppe non proprio chiari e che Anita gli abbia dato una sorta di “benservito”, almeno stando a qualche commento apparso sui social.

Di seguito anche il post Instagram del reality con parte del confronto acceso tra i due:

