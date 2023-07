Dopo il suo ricovero in Argentina sono emerse nuove indiscrezioni in merito alle condizioni di salute di Wanda Nara.

Nei giorni scorsi Wanda Nara sarebbe stata ricoverata a causa di alcune analisi che avrebbero dato dei risultati inaspettati. La giornalista argentina Marcela Tauro al programma televisivo locale “Intrusos” ha svelato alcuni dettagli sulla vicenda e ha fatto sapere che la manager di Icardi avrebbe iniziato già a sottoporsi ad un periodo di cure.

“Wanda è andata a svolgere alcuni test di routine. Una volta fatte le analisi, sono stati trovati dei valori che non erano giusti. La stessa Wanda ha chiesto di rifare tutto da capo perché si è spaventata“, ha affermato, e ancora: “Wanda sta decidendo insieme a Icardi se continuare la cura qui (in Argentina, nda) o in Turchia”.

Wanda Nara: il retroscena sulle cure dopo il ricovero

Nei giorni scorsi i fan sono andati in allarme a causa delle indiscrezioni sul conto di Wanda Nara che, a quanto pare, sarebbe stata ricoverata a causa di risultati non proprio ottimali delle sue analisi. Addirittura c’è chi ha messo in circolazione l’ipotesi riguardante una sua presunta leucemia, ma al momento la moglie di Icardi ha preferito non proferire parola sull’argomento e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.

Dopo il ricovero la showgirl e manager aveva ringraziato tutti coloro che le avevano manifestato il loro affetto e aveva anche chiesto di rispettare la privacy sua e dei suoi figli in un momento tanto delicato.

