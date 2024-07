Wanda Nara e Mauro Icardi potrebbero essere (di nuovo) in crisi. Le ultime voci sui presunti tradimenti della coppia.

Le voci di crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi tornano periodicamente tra le prime pagine di gossip, ed è tornato il loro momento. Infatti, nelle ultime ore ha (ri)preso a circolare la notizia della loro presunta crisi coniugale. Ma scopriamo quanto c’è di vero stavolta.

Wanda Nara e Mauro Icardi (di nuovo) in crisi

Le voci della presunta crisi, annunciate anche dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, conosciuto anche come L’Investigatore Social, attraverso un post Instagram, sono tornate a dominare il web.

Rosica scrive: “Mauro Icardi e Wanda Nara! Ennesimo tradimento e si corre per vie legali. Da anni questa coppia ci regala scoop clamorosi che riguardano i tradimenti da ambo le parti. Wanda avrebbe chiesto un’altra volta il divorzio, dato che l’ultima volta avevano annullato tutto e fatto pace. In questi anni sono stati tantissimi i tradimenti, dai cantanti, ai calciatori, con cui Wanda ha passato momenti di relax. Per finire alle soubrette e modelle che andavano con Mauro. Dunque, sembrerebbe proprio essere arrivata la fine di questo tanto discusso matrimonio super tossico“.

Ma non è tutto.

Wanda Nara e Mauro Icardi: la parola agli avvocati

I legali della coppia nelle ultime ore hanno smentito categoricamente le voci sulla presunta crisi. Tuttavia, gli indizi social sembrano puntare nella direzione opposta. Infatti, nelle ultime storie Wanda Nara si è mostrata insieme ai figli in vacanza, ma di Icardi non c’era traccia.

C’è anche da considerare il fatto che, solamente pochi giorni fa, la coppia è stata vista insieme a Instanbul, dove hanno partecipato ad alcuni eventi pubblici, tra cui la festa del rinnovo del contratto del calciatore. La presenza di entrambi a questi eventi potrebbe, quindi, smentire le voci della presunta crisi.

