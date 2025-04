“Voglio essere libera”: l’importante messaggio di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha voluto far sentire la propria vicinanza dopo i recenti casi di cronaca relativi al recente doppio femminicidio in Italia.

Dopo l’attacco subito da Marracash per la relazione con Fedez definita una “truffa”, Chiara Ferragni è tornata a parlare sui social e lo ha fatto con un post importantissimo e che riguarda, considerando il tema affrontato, il recente doppio femminicidio avvenuto in Italia, con le morti di Ilaria Sula e Sara Campanella.

I casi di Ilaria Sula e Sara Campanella

I recenti casi di cronaca legati alle uccisioni di Ilaria Sula e Sara Campanella hanno trovato anche il mondo della tv e dello spettacolo rimanere sgomento. Per quanto riguarda la Sula, la giovane studentessa, originaria di Terni, la vicenda è stata davvero sconcertante. La ragazza era sparita dallo scorso 25 marzo 2025 ed è stata ritrovata senza vita all’interno di una valigia in un dirupo.

La Campanella, invece, era stata uccisa da un collega di Università che, a quanto sembra, era stato respinto dalla giovane. Anche in questo caso, le modalità del delitto avvenuto a Messina sono state tremende e spietate con una serie di coltellate che non hanno lasciato scampo alla 22enne.

Il messaggio di Chiara Ferragni

In questo senso, Chiara Ferragni ha voluto dire la sua pubblicando parte del testo di una canzone di Giulia Mei dal titolo ‘Voglio essere libera’ che recita: “Libera, voglio essere libera. Di uscire la sera, tornare da sola. Senza la paura persino del tipo della spazzatura. Di fare un figlio anche a quarant’anni. Di divorziare, poi risposarmi. Amare un uomo con dieci anni in meno. Che mi vuole bene, bene davvero. Fare l’amore, girare un po**o. Cambiare letto pure ogni giorno. E di morire come mi pare. Non massacrata da un criminale. Non dalle pietre di un titolista. Né dalle carte di un penalista. Dai timorati figli di Dio. Che sputano merda e premono invio. Sputano merda e premono invio”.

Per la Ferragni questo brano dovrebbe essere “un inno, oggi ed ogni giorno”.