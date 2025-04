“La vita decide da sola”: il messaggio strappalacrime di Federica Nargi

Momento importante e commosso per Federica Nargi che ha dedicato un pensiero alla compianta nonna a cui era molto legata.

Di recente è stata presa di mira dagli haters per quanto concerne la vita delle sue figlie. Ora, invece, Federica Nargi è tornata ad emozionare tutti i suoi seguaci per via di un ricordo davvero molto forte relativo alla compianta nonna. L’ex Velina, infatti, ha voluto omaggiare la signora Giovanna, deceduta due anni fa proprio in questo periodo.

Federica Nargi, la morte della nonna

Sono passati due anni dalla morte di nonna Giovanna, la nonna di Federica Nargi. L’ex Velina era estremamente legata alla signora come più volte raccontato in varie circostanze. Era più o meno questo periodo quando, nell’aprile 2023, la bella Federica aveva annunciato il terribile lutto che l’aveva colpita nel profondo.

Mi mancherai tantissimo. Mancheranno i tuoi abbracci, i tuoi baci, le tue risate, le nostre mangiate”, aveva scritto in un lungo post la Nargi per la nonna. La donna, per lei, era come una seconda mamma. “[…] Per tutta la vita porterò con me i nostri ricordi più belli. Vivrai per sempre nel mio cuore mia dolce nonna Giovanna”, aveva aggiunto all’epoca l’ex Velina.

Il ricordo della nonna a due anni dalla morte

Adesso, a distanza di due anni da quel terribile lutto, la Nargi ha voluto scrivere ancora delle bellissime parole per la sua compianta nonnina. Tramite una storia social su Instagram, Federica ha scritto: “La vita a volte decide da sola, senza avvisare, che una persona che ami profondamente non farà più parte dei tuoi giorni. E tu resti lì, con un vuoto che non sai spiegare, a chiederti come si fa a vivere senza”, le sue parole che accompagnano una foto in bianco e nero insieme alla nonna.

“Poi passa il tempo, e scopri che non si supera, si impara solo a portare quel dolore con te. Ma capisci anche qualcosa di grande: la vita può toglierti la voce, il sorriso, la mano che stringe la tua… ma non può rubarti i ricordi. Quelli restano, intatti e vivi, in un angolo segreto del cuore che nessuno potrà mai toccare. E lì, nonna, tu ci sarai sempre. Due anni senza te. Ma con te ogni giorno“, ha terminato la Nargi emozionando tutti.