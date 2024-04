Possibili frizioni in corso a L’Isola dei Famosi tra Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno. Tanti hanno notato un particolare scambio di battute.

Alta tensione o una gag non proprio chiara? Chi lo sa. Quello che è certo è che a L’Isola dei Famosi 2024 Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno, inviata in Honduras, hanno attirato l’attenzione per alcune battute andate in scena durante l’ultima puntata del reality.

Tensioni tra Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno?

Nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda giovedì 11 aprile, ci sono stati dei momenti di tensione, non è chiaro se veri o meno, tra la conduttrice Vladimir Luxuria, e l’inviata Elenoire Casalegno.

Durante un collegamento, la Casalegno aveva consigliato alla presentatrice di rivolgere una domanda a Joe Bastianich per rendere più incalzante il ritmo della puntata. Un suggerimento che, però, non sembra essere stato preso bene da Luxuria.

Infatti, la neo conduttrice del reality non ha apprezzato e l’ha dimostrato con una replica decisamente dura. “Vladi… dicevo, io fossi in te domanderei a Joe. Perché è alquanto perplesso…”.

La risposta della presentatrice è stata durissima: “Tesoro, decido io a chi chiedere le cose. Che me lo dici tu? Chiudete il collegamento, ciao Elenoire…”.

Per tanti telespettatori, questo scambio di vedute suggerirebbe della tensione tra le due. Sarà davvero così?

Di seguito anche un post su X di un utente che ha notato le scintille tra le due:

Gli ascolti de L’Isola dei Famosi

La nuova edizione del reality di Canale 5 sta piano piano ingranando e con il passare del tempo le dinamiche aiuteranno certamente lo show ad attirare sempre più telespettatori.

A tal proposito, dopo un debutto non super positivo ma comunque abbastanza buono, il secondo appuntamento de L’Isola dei Famosi è stato visto da 2.432.000 spettatori con uno share del 17.8%.

In tema ascolti, la seconda puntata dell’Isola è stata battuta dalla partita di calcio su Rai 1 tra il Milan e la Roma, sfida valida per l’Europa League. Il match ha tenuto incollati al piccolo schermo 4.751.000 spettatori pari al 23.2% di share, risultando come la trasmissione più vista della serata.

