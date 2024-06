Durante la semifinale de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha deciso di togliersi qualche sassolino con uno sfogo in piena regola in diretta.

Manca poco alla fine di questa edizione de L’Isola dei Famosi e, forse anche per questo, Vladimir Luxuria ha deciso di togliersi i primi sassolini dalle scarpe. Nel corso della semifinale del reality, infatti, la conduttrice ha dato libero sfogo ad alcuni pensieri relativi alla partecipazione nel programma di Matilde Brandi e ad alcune voci sul suo ipotetico contratto “a tempo”.

Vladirmir Luxuria sbotta in diretta a L’Isola dei Famosi

Durante l’ultima puntata andata in onda de L’Isola dei Famosi, Luxuria ha avuto modo di arrabbiarsi con la stampa e con alcuni media che aveva ipotizzato alcuni accordi tra la produzione e Matilde Brandi. L’occasione è stata la sorpresa fatta a Matilde Brandi con Manila Nazzaro, sua amica, presente per lei. Quest’ultima si è da poco sposata e certi media avevano ipotizzato che la Brandi avrebbe abbandonato il reality in anticipo per presenziare al matrimonio dell’ex Miss.

Questo non si è verificato e Luxuria ha deciso di rivolgersi direttamente alle persone che avevano messo in dubbio la regolarità de L’Isola: “Io vorrei dire una cosa, fatemi togliere questo sassolino: molti giornalisti avevano detto che lei (Matilde, ndr) aveva un contratto con tempo a termine e che sarebbe andata via prima dall’Isola per venire al tuo matrimonio”, ha detto. “Ben, non è vero. Infatti lei è rimasta sull’Isola. Prima di scrivere certe cose, pensateci bene”.

I finalisti

La puntata della semifinale de L’Isola ha visto gli ultimi verdetti prima della finalissima. I concorrenti che si giocheranno la vittoria saranno Edoardo Stoppa, già in finale da qualche tempo, ma anche Artur, Alvina, Edoardo Franco e Aras. A loro, infine, si è aggiunto pure Samuel Peron, finalista segreto che passerà i prossimi giorni in un posto diverso dagli altri e a loro insaputa. Da sottolineato come Artur sia stato eletto ultimo leader di questa edizione e come in nomination ci siano Edoardo Franco e Aras.

