Un momento molto importante per Vladimir Luxuria che ha raccontato la grande emozione dopo aver incontrato Papa Francesco.

Una forte emozione che ha voluto condividere con i suoi tanti seguaci social. Vladimir Luxuria ha raccontato l’incontro speciale avuto in queste ore addirittura con Papa Francesco. Ebbene sì, perché l’opinionista de L’Isola dei Famosi era presente all’udienza che il mercoledì di ogni settimana Bergoglio tiene in Vaticano nella Sala Nervi e ha avuto piacere di scambiare alcune battute col Pontefice oltre che stringergli la mano.

Vladimir Luxuria e l’incontro con il Papa

Attraverso un post condiviso sui social, Luxuria ha fatto vedere in una clip alcuni momenti vissuti nel corso dell’udienza col Pontefice nella Sala Nervi. L’opinionista dell’Isola ha raccontato la forte emozione vissuta e anche alcune frasi scambiate con Bergoglio.

“Ho ringraziato il Papa per le sue parole di apertura, per la sua volontà di una Chiesa Madre inclusiva. Ho avuto l’onore di stringergli la mano”, ha detto.

A quanto pare proprio il Papa avrebbe anche risposto a questi ringraziamenti: “E Lui mi ha risposto: ‘coraggio, forza, vai avanti così’”.

Al netto del racconto di Luxuria, nella clip mostrata si vede solo parte dell’incontro e, anche per questo, molti utenti non hanno creduto alla versione dei fatti raccontata. Ad ogni modo è probabile che chi stava filmando si sia dovuto stoppare per avere il piacere e l’onore di poter stringere anche lui la mano al Pontefice.

Al netto del momento sicuramente unico e che capita raramente, il racconto fatto dall’opinionista dell’Isola non sembra aver convinto. Ad ogni modo resta sicuramente qualcosa di speciale che rimarrà nel cuore di Vladimir per sempre.

Di seguito anche un post Instagram con parte del momento in questione raccontato dall’opinionista e sotto al quale si possono leggere i tanti commenti ricevuti da parte di fan ma anche di qualche haters:

