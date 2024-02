Dopo il ricovero in ospedale, arrivano aggiornamenti su Vittorio Cecchi Gori da parte della ex, la showgirl Valeria Marini.

Sono ore di apprensione per la salute di Vittorio Cecchi Gori. Il noto imprenditore, infatti, è stato ricoverato in ospedale al Gemelli per insufficienza respiratoria. Le sue condizioni sono sembrate critiche e adesso è arrivato anche un aggiornamento di Valeria Marini, sua ex compagna.

Vittorio Cecchi Gori, come sta: parla Valeria Marini

Al netto del pessimismo che è circolato nelle ultime ore sulla salute dell’uomo, la Marini, parlando all’Adnkronos, ha fatto sapere che, invece, la situazione sarebbe leggermente migliorata.

La showgirl, ex compagna dell’imprenditore, infatti, sarebbe stata in contatto con un medico che ha preso in cura l’uomo. “Ho sentito poco fa il medico che lo segue tutti i giorni e mi ha detto che le condizioni di Vittorio stanno migliorando“, ha affermato la donna.

Tra gli altri particolari anche le ragioni per cui Gori sarebbe stato portato in terapia intensiva: “L’hanno portato in terapia intensiva per questa insufficienza respiratoria e ora è sotto controllo, ma fortunatamente ho sentito il suo medico e mi sembrava più tranquillo, speriamo bene, lui è un uomo forte. Se sarà possibile più tardi lo andrò a trovare”.

Insomma, a quanto pare l’imprenditore si starebbe piano piano riprendendo. Per lui un fortissimo spavento che fa seguito a precedenti problematiche i salute riscontrate negli anni passati. Staremo a vedere se e quando l’uomo riuscirà a superare la fase critica e rimettersi “in piedi”.

Al momento c’è ancora il massimo riserbo da parte della struttura sanitaria sulle condizioni di salute del produttore cinematografico. Inoltre non dovrebbero essere previsti bollettini medici pubblici per dare informazioni alla stampa.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda l’imprenditore e il suo sbarco sul noto social network avvenuto anni fa:

