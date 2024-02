In posa per la rivista spagnola “Yo dona”, Vittoria di Savoia debutta sulla copertina mostrando tutto il suo fascino.

La principessa Vittoria di Savoia, giovane esponente della nota famiglia reale italiana, ha recentemente rubato l’attenzione grazie alla sua comparsa sulla copertina della rivista spagnola “Yo dona”, dove ha esibito il suo fascino, la sua bellezza ed eleganza.

Non nuova al mondo della moda, Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia, figlia dell’attrice Clotilde Courau e del principe Emanuele Filiberto, vanta già esperienze come modella e partecipazioni a prestigiose sfilate. Ma l’interesse nei suoi confronti è andato crescendo anche online, specialmente dopo la scomparsa del nonno, Vittorio Emanuele di Savoia.

La prima copertina di Vittoria di Savoia

Vittoria di Savoia, in posa sulla copertina di “Yo Dona”, mostra tutta la bellezza. L’immagine è stata ricondivisa da lei stessa sui social, orgoglioso per questo traguardo personale.

La principessa condivide una visione della moda come mezzo di espressione personale e creatività: “Lo vedo come uno strumento di creatività e espressione di sé“, ha dichiarato. In un’epoca dominata dai social media, Vittoria esprime però preoccupazioni sull’impatto che questi hanno sull’autenticità personale: “Ci influenzano così tanto che diventa sempre più difficile essere autentici” ha ammesso la figlia di Emanuele Filiberto che al momento studia Arte e Imprenditoria a Parigi e nutre l’ambizione di diventare attrice oltre al desiderio di aprire una propria galleria d’arte.

“Sono sempre felice, sono iperattiva – ha detto nell’intervista a “Yo dona” – ho bisogno di imparare e provare cose nuove costantemente. Sono molto curiosa, adoro far ridere la gente e mi diverto molto ascoltando musica e ballando. Sono molto socievole e credo che la lealtà sia essenziale. Odio le persone arroganti e penso che la semplicità e la gentilezza siano molto importanti“.

L’amore per l’Italia

Vittoria di Savoia ha un legame profondo con l’Italia, paese che considera una seconda casa, grazie alle radici e all’affetto che la legano a questo luogo. Nata e cresciuta in Svizzera e attualmente residente a Parigi con la madre Clotilde Courau, non perde occasione di tornare nel paese: “I miei genitori hanno una casa in Umbria dove mi piace molto passare il tempo. Amo l’Italia: i suoi musei, l’architettura, la gente, la gastronomia. È un paese gioioso“. Qui, tra le altre cose, ha imparato a camminare e a nuotare. “Anche l’Italia è casa mia” ha confessato.

La famiglia rimane un pilastro fondamentale: ha una sorella minore, Luisa, che diventerà maggiorenne tra poco, con cui intrattiene un rapporto molto stretto. Inoltre, ha parla con affetto del rapporto con i suoi genitori, descrivendo la famiglia come “ciò che equilibra tutto“.

Ha sottolineato come l’annuncio di suo padre, Emanuele Filiberto, di abdicare in suo favore rappresenti un significativo passaggio generazionale all’interno della Casa di Savoia.

