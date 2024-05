Durissimo attacco a Vittoria Deganello sui social. La nota influencer si è mostrata in una clip senza reggiseno e ha ricevuto pesanti accuse.

Il mondo social, si sa, dà tanto ma pretende pure molto. Tra utenti “buoni” e haters, il web è ricco di situazioni di ogni tipo. L’ultima “vittima” di Instagram è stata Vittoria Deganello che dopo aver condiviso un normalissimo contenuto è stata presa di mira per essersi fatta vedere con una canottiera bianca ma senza avere sotto l’ìntimo, o meglio, senza avere il reggiseno.

Vittoria Deganello attaccata sui social

Come detto, la Deganello ha pubblicato in questi giorni alcuni contenuti sul proprio profilo Instagram, esattamente come ha sempre fatto. Eppure, una breve clip che la vede protagonista in canottiera ha fatto molto parlare. Il motivo? La ragazza si trovava, in quel momento, senza reggiseno sotto la canotta e, per questo, è stata presa di mira.

“Sei una mamma vergognati, senza reggiseno. Che disagio”, ha scritto qualche haters. “Cioè io mi sentirei a disagio. Ognuno è libero giusto ma un po’ di pudore”, ha detto ancora un altro. Questi attacchi sono sembrati decisamente inopportuni visto che la donna, diventata di recente madre, sta allattando e, probabilmente, per varie esigenze, ha deciso di muoversi senza reggiseno in quella circostanza. Anche per tale ragione, è stata lei stessa a rispondere alle accuse.

La replica

La Deganello, come detto, dopo aver letto le tantissime critiche ricevute ha deciso di rispondere con un messaggio nelle sue Instagram stories: “Si, potrei mettere un reggisento. Sì, il mio seno farà schifo e il mio chirurgo avrà fatto un lavoro pessimo. Sì le mie te**e saranno troppo grandi per il mio fisico. E sì sarà volgare e senza pudore”, ha esordito. “Ma sapete una cosa? Io sto bene così. Cammino a testa alta e nutro la mia bambina da 13 mesi a questa parte. Il reggiseno non l’ho mai messo e mai lo metterò, fatevene una ragione“.

