Scoppia il gossip su Virginia Raffaele e Checco Zalone: i due sarebbero una nuova coppia. A sganciare la bomba, Fabrizio Corona.

Una nuova coppia potrebbe essere nata in questi giorni. Almeno stando all’ultimo scoop bomba di Fabrizio Corona e del suo Dillinger News. Pare, infatti, che Virginia Raffaele e Checco Zalone stiano insieme.

Virginia Raffaele e Checco Zalone stanno insieme?

Come sempre capita per i rumors su nuove coppie bisogna prendere tutto con le pinze, ma Corona e il suo Dillinger News sembrano essere proprio sicuri.

Da quanto si legge sul media, infatti, la Raffaele e Zalone sarebbero una nuova coppia.

Sul comico si legge: “Sappiamo con certezza che Zalone è residente in Puglia, per l’esattezza a Bari e che ha due figlie con quella che ad oggi possiamo chiamare ex compagna, perché non si è mai voluto sposare. Sembra che lo showman abbia comprato un’altra casa a Bari nello stesso palazzo in cui abita la sua famiglia, proprio per poter mantenere la sua privacy e un certo distacco, senza stare lontano dal suo grande amore, ovvero le sue bambine”.

Al netto di questo addio, per il comico ci sarebbe, come detto, un altro amore: “L’altra novità è che Checco Zalone ha comprato una casa a Roma […] perché il cuore dell’uomo che da anni fa ridere l’Italia intera è occupato, udite udite, dall’imitatrice più in auge che ci sia in Italia in questo momento: Virginia Raffaele. È un amore che hanno tentato di tenere nascosto, ma sappiamo che, ogni qualvolta lui venga a Roma, e questo accade molto spesso, si vedono e consumano il loro sentimento sempre più vivace“.

Non è dato sapere se questa indiscrezione bomba risponda alla verità, quello che è certo è che Dillinger è davvero molto sicuro di sé. Staremo a vedere se ci saranno nuovi dettagli o, magari, conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

Di seguito anche un post di Dillinger con lo scoop sulla presunta nuova coppia:

