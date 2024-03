Orgogliosa di ciò che ha creato e desiderosa di dare l’esempio alle altre donne: il messaggio di Veronica Peparini dopo l’arrivo delle gemelline.

Andreas Muller e Veronica Peparini sono diventati genitori di due bellissime gemelline solamente due giorni fa. La donna, ora madre di ben quattro figli, dopo aver dato alla luce Penelope e Ginevra ha deciso di condividere alcuni pensieri sulla doppia nuova maternità e non solo.

Veronica Peparini, la gioia per le gemelline

Attraverso un post su Instagram, tra foto e video, la Peparini ha voluto rendere partecipi i suoi fan delle primissime immagini delle due gemelline appena arrivate. Non solo. La nota coreografa ha voluto mandare anche un bel messaggio a tutte le donne per provare ad essere da esempio.

“Ed ecco qui, sono Mamma di 4 figli ed è una gioia immensa per me ma sono di conseguenza emozionata e felice per Andreas e le nostre famiglie”, ha esordito la, “di nuovo”, neo madre. “Spero di poter dare forza e coraggio, di essere di esempio e speranza per tante donne che desiderano diventare mamme senza aver paura di nulla e di nessuno”.

La coreografa ha poi aggiunto: “Mai avrei pensato che la vita mi potesse dare tanto e mai avrei pensato che sarei stata così coraggiosa e forte. Grazie a tutti per il supporto e per esserci stati vicini, prima ed ora e soprattutto grazie VITA. Siamo a casa Penelope e Ginevra”.

Di seguito anche il post Instagram pubblicato dalla donna con tanto di video delle gemelline:

Il parto “vissuto” da Andreas Muller

Il grande orgoglio della Peparini era stato anticipato anche dal pensiero del compagno, Andreas Muller, neo padre. Proprio nel giorno della Festa del Papà, il ballerino aveva raccontato di aver vissuto tutte le emozioni del parto insieme alla donna, sua compagna.

“Ho vissuto la giornata più incredula di tutta la mia vita e credo che un’esperienza come questa, come ho deciso di viverla io, entrando in sala e vedendo tutto l’intervento del cesareo (che è una scena inspiegabile), ti plasma, ti cambia […]”, erano state le sue parole prima di elogiare la bella Veronica definendola un “supereroe”.

