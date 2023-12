Sabato 9 dicembre 2023 Silvia Toffanin ospita a Verissimo Rebecca Staffelli, speaker radio e presenza del GF. Parlando del suo fidanzato ha confessato che è il suo tutto.

Rebecca Staffelli, la figlia di Valerio Steffelli, è ospite nel salotto Mediaset di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 9 dicembre 2023. Tra i vari temi trattati durante l’intervista, quelli relativi alla sua splendida infanzia, l’amore per i suoi genitori che da sempre l’hanno supportata e anche l’amore per il suo fidanzato, Alessandro Basile.

Chi è Alessandro Basile

Alessandro Basile, il fidanzato di Rebecca Staffelli, è un volto noto per la TV, infatti è stato un corteggiatore di Uomini e Donne nella stagione 2015. Oggi Alessandro è un imprenditore e, da sempre, è molto appassionato di musica essendo stato anche DJ, ma non solo. Basile è stato anche il manager di Stella McCartney ed è molto vicino a diversi altri personaggi del mondo dello spettacolo.

La proposta di matrimonio

L’amore tra Rebecca e Alessandro è nato nel 2018 e nel 2020 è arrivata anche una proposta di matrimonio per lei. Purtroppo, ad oggi, i due non si sono ancora sposati a causa dei tanti impegni sopravvenuti e anche a causa della pandemia, racconta Rebecca Staffelli a Verissimo, che ha bloccato molti dei loro piani per il futuro. Rebecca a Silvia Toffanin ha raccontato: “Il nostro sarà un matrimonio particolare quindi dobbiamo organizzare tutto da un punto di vista logistico e il Covid19 ha sbaragliato un po’ i nostri piani. Sono felice di stare con lui, lui mi supporta in tutto è il mio tutto, lo amo anche perché mi fa sentire davvero speciale“.

Alessandro Basile è anche proprietario dell’agenzia social media 2COOL Management ed ha moltissimi impegni lavorativi in essere, Rebecca, invece, sta davvero andando a gonfie vele con la sua carriera in TV ma molto presto i due annunceranno comunque la data delle loro nozze. Alessandro, racconta la figlia di Valerio Staffelli, è stato tra i primi a credere in lei e insieme sono sempre più felici. Per i fiori d’arancio, dunque, non resta che attendere, ma sicuramente arriveranno presto.

