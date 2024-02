Azzurra De Lollis ricorda la madre Sandra Milo a Verissimo.

Nell’ultima puntata del celebre talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, abbiamo assistito a un’intervista con Azzurra De Lollis, la nota figlia di Sandra Milo. La terzogenita dell’amata attrice scomparsa ricorda così la madre.

La delusione di Azzurra De Lollis

L’intervista inizia con la figlia della celebre attrice visibilmente commossa: “Più passa il tempo, più è peggio. Non riesco ad abituarmi alla sua assenza“.

La rinomata attrice soffriva di un intenso dolore all’anca, e durante gli esami preliminari in vista di un intervento chirurgico per l’inserimento di una placca metallica, è stata scoperta la presenza di un tumore avanzato ai polmoni, il quale aveva già generato metastasi.

“Mi diceva sempre stai tranquilla, non avere paura…è sempre stata carina anche con i medici“, ricorda la figlia. Un momento particolarmente toccante è stato quando Azzurra De Lollis ha parlato del funerale della madre.

La figlia dell’illustre attrice condivide: “Volevo il funerale privato, mia sorella mi ha detto bisogna fare i funerali pubblici“. Durante quel difficile momento, Azzurra descrive l’atteggiamento dei media: “Devo dire che non hanno avuto molto rispetto..non riuscivo nemmeno ad entrare in Chiesa. Mi ha aiutato un poliziotto“.

La figlia di Sandra Milo esprime delusione verso alcune colleghe della mamma: “Ho ricevuto molte più testimonianze d’amore dal pubblico che dai colleghi di mamma…non ha ricevuto gli onori e i tributi che meritava.. Alcune sue colleghe con le quali ha lavorato, che ho visto andare ovunque, non le ho viste in Chiesa, non ho ricevuto né un messaggio né una chiamata“.

Verissimo, il ricordo a Sandra Milo

Azzurra De Lollis, la terza figlia dell’indimenticabile attrice Sandra Milo, è il frutto dell’unione con Ottavio De Lollis.

Azzurra, la figlia, ricorda con emozione gli ultimi istanti trascorsi con la mamma: “Quando siamo uscite dall’ospedale, lei mi aveva detto che voleva tornare a casa…mamma è stata molto coraggiosa, non aveva paura di morire…ha sempre sorriso“.

Sandra Milo, che ci ha lasciato il 29 gennaio 2024, era madre di altri due figli: una figlia di nome Debora, che si è fatta un nome come giornalista televisiva, avuta dalla sua relazione con il produttore Moris Ergas, e un figlio di nome Ciro De Lollis.

A seguire, un post che raffigura la figlia della nota attrice a Verissimo:

