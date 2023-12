Torna a Verissimo, sabato 2 dicembre, il conduttore del GF, Alfonso Signorini che parla del suo ultimo libro dedicato a Maria Callas ma anche di Cesara Buonamici.

Alfonso Signorini è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 2 dicembre. Il conduttore del GF presenta il suo ultimo libro dedicato a Maria Callas ma parla anche del suo reality show, il Grande Fratello.

Dopo aver anticipato qualcosa su Maria Callas, che secondo Signorini è più moderna e attuale che mai, nonostante siano passati 100 anni dalla sua nascita, il conduttore del Grande Fratello si rivolge a Pupo lanciando una bella frecciatina: “Tu hai firmato un secondo contratto e poi hai sputato nello stesso piatto dove avevi mangiato l’anno prima, e anche abbondantemente“. Dopo la stoccata al cantante, Signorini aggiunge che grazie al cielo oggi c’è Cesara Buonamici al GF che definisce: “Lei è fantastica, anche se è gelosa di me. Soprattutto, in modo bonario, dei vari rapporti che ho all’interno della casa” confessa ironicamente Alfonso. Poco dopo signorini manda un saluto a Cesara, dandole appuntamento per la nuova puntata del GF di stasera.

Il libro dedicato a Maria Callas

Maria Callas, racconta Signorini, è morta per amore. L’amore per lei era fondamentale e purtroppo incontrò un uomo, Onassis, che le regalò solo dispiaceri. I due ebbero anche un figlio che morì dopo pochi mesi. Maria Callas seppellì il figlio nel cimitero di Milano e di nascosto andava a trovarlo sempre. In merito Alfonso Signorini aggiunge: “E’ stata una dea sul palco, nata fiera ma troppo fragile e la sua vita fu molto dolorosa per amore“.

L’amore per Paolo, il compagno di Signorini

In studio, ai microfoni di Silvia Toffanin, il conduttore del GF racconta anche quando fece coming out: “Io feci coming out tardi, avevo paura di ferire i miei genitori. Poi ho conosciuto paolo, il mio compagno, e grazie a lui ho avuto il coraggio di dichiararmi“. Poi Silvia gli chiede qualcosa sul futuro del loro amore e Signorini replica: “Abbiamo in programma di sposarci e tu sei invitata al matrimonio, spero che verrai“.

