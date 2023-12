Festival di Sanremo 2024: domenica 3 dicembre Amadeus finalmente svela tutti nomi tanto attesi per la kermesse al Teatro Ariston.

Finalmente il gran giorno è arrivato e Amadeus al TG1 inizia a svelare i nomi dei Big che vedremo al Festival di Sanremo 2024. A questi 23 cantanti in gara, si aggiungeranno i nomi di 3 cantanti emergenti di Sanremo Giovani.

La finale di Sanremo Giovani, ricordiamo che andrà in onda il 19 dicembre 2023, in prima serata, su Rai1. Durante questa serata, in studio vedremo anche tutti i 23 Big che vengono ufficializzati oggi dal conduttore.

Sanremo 2024, i cantanti in gara

La prima parte dei nomi dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, l’ha svelata Amadeus in apertura del Tg1 di domenica 3 dicembre. Tra le tante novità di quest’anno, anche il numero di artisti che si esibiranno sul palco del teatro Ariston. Invece che 26 artisti, ne vedremo 30. Ma vediamo quali sono i nomi dei primi 13 cantanti in gara: Emma, Fiorella Mannoia, Fred De Palma, Geolier, Dargen D’amico, La Sad, Angelina Mango, Il Tre, Diodato, Nek e Renga, Il Volo, Sangiovanni e Alfa.

A seguire, i nomi degli altri 14 cantanti: Irama, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e Poveri.

La scenografia dal palco di Sanremo ’24

Amadeus durante la diretta del TG delle 13.30, oltre ai 27 nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2024, ha anticipato anche qualcosa sulla scenografia del palco dell’Ariston.

La gara canora della canzone italiana quest’anno godrà di un palco firmato da Gaetano e Maria Chiara Castelli, che. Il palco dell’Ariston, dalle prime foto diramate, dovrebbe avere due scalinate, una novità che si scosta dalla scenografia classica. Non ci resta che attendere ulteriori novità che arriveranno molto presto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG