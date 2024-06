Nuovo amore per Vera Gemma che ha iniziato una relazionecon un trapper di oltre 30 anni più giovane. Il flirt dopo una collaborazione.

Galeotta è stata una collaborazione tra loro che ha fatto nascere, a quanto pare, una storia d’amore. Stiamo parlando di Vera Gemma e di quello che sarebbe il suo nuovo, giovanissimo, fidanzato. A lanciare l’indiscrezione, a quanto pare confermata dai diretti interessati, Dagospia, che ha spiegato come la donna e il trapper 20enne Misha Carry, abbiamo una relazione…

Vera Gemma e il nuovo fidanzato

Nuovo amore per Vera Gemma che, come detto, stando a quanto riportato da Dagospia, avrebbe intrapreso una relazione con il trapper 20enne Misha Carry. “Fermi tutti, sequestrate i cellulari ai minori e ai deboli di cuore”, si legge sul noto media che anticipa, appunto, la storia della donna con il ragazzo. “Vera Gemma ha un nuovo tormentato amore […]”.

“Dopo la relazione con il produttore dal sangue arabo Jedà e la passione travolgente con il rapper Guè Pequeno, la Vera nazionale ci ricasca e perde la testa, ricambiata, per uno dei trapper e autori musicali più in voga del momento su cui stanno puntando le case discografiche che contano”. E ancora: “Un rapporto complesso, nato dalla collaborazione per il nuovo singolo di Vera, attrice Leone a Venezia e candidata agli Oscar con il film cult a lei dedicato e ispirato”.

La conferma

Al netto di quella che poteva sembrare una semplice indiscrezione, ecco che il diretto interessato, il 20enne Misha, il cui vero nome è Mihail Fulga, ha confermato citando la notizia sul proprio conto e su quello della Gemma. La particolarità del loro rapporto, oltre al fatto di essere nato, a quanto pare, grazie a questa collaborazione lavorativa, riguarda la differenza d’età tra i due. Vera, infatti, ha 53 anni, mentre il trapper è giovanissimo, solamente 20. Quanto durerà il nuovo amore? Speriamo a lungo…

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG