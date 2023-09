Altissima tensione al Grande Fratello dove nelle ultime ore Massimiliano Varrese ha avuto parole durissime per Beatrice Luzzi.

Per chi ha “accusato” il nuovo Grande Fratello di essere troppo “moscio” è appena stato smentito. Sale la tensione nella Casa dove Massimiliano Varrese è letteralmente esploso parlando di Beatrice Luzzi. L’uomo, sfogandosi con Rosy ha parlato in modo decisamente forte dell’altra inquilina utilizzando anche frasi che risultano offensive nei suoi confronti.

Grande Fratello, Varrese contro Beatrice Luzzi

“Adesso quando mi capita a tiro… Finisco di cantargliele tutte quante. Lei è una squallida, sporca, falsa, ipocrita…“, ha esordito Varrese parlando con Rosy in cucina e riferendosi alla Luzzi. “50 anni e sei ridotta così? Sei messa male. Non c’è da fare esempi. Lei gioca porco, lei cerca sempre di screditare. Io le ho parlato in faccia e ci siamo anche chiariti”, ha proseguito.

Tutto sarebbe nato dopo che nel corso della diretta di giovedì sera, la Luzzi si sarebbe risentita di alcune parole di vari concorrenti, tra cui quelle di Massimiliano che la donna ha poi definito “un bluff”.

Dal canto suo, Varrese non l’ha presa bene annunciando che non le avrebbe più rivolto neppure un saluto.

Lo sfogo dell’uomo con Rosy è poi proseguito: “Ha anche fatto le lacrime di coccodrillo in camera da letto. Ci sono quasi cascato anche io, poi va in confessionale e dice quello che dice. Va dai nuovi a screditarmi. Imbarazzante, da una donna di cinquant’anni non me l’aspetto proprio. Devi farne di lavoro ancora. Ma a quel punto proprio non c’è”.

Insomma, è molto probabile che nelle prossime ore se ne vedranno davvero delle belle.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG