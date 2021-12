Valerio Scanu: “La morte del mio papà per Covid mi ha devastato”

Ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, Valerio Scanu ha parlato, in tv, per la prima volta, della morte del padre Tonino, scomparso, il 23 dicembre dopo aver lottato un mese (purtroppo invano) contro il Covid-19:

Quando è finito nel primo ospedale abbiamo fatto una videochiamata ed ha risposto subito. Si minimizzava anche. Lui è finito in ospedale perché aveva questa polmonite bilaterale. […] Ha avuto questa febbre. Mia mamma l’ha subito isolato. Ha prenotato il tampone. Sono venuti a farglielo a casa. Appena hanno visto i polmoni se lo sono caricati in ambulanza per portarlo in ospedale. E’ stato trasferito in un secondo ospedale. Sdrammatizzava dicendo: ‘Sto bene’. Aveva il casco, saturava. L’unica cosa di cui mi pento è che non l’ho mai chiamato. Lo faceva mia mamma e ci riportava tutto.