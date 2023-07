Valeria Marini è stata avvistata in dolce compagnia di Gerolamo Cangiano, e si vocifera che a presentarli sarebbe stata Daniela Santanchè.

Valeria Marini è stata paparazzata a Ponza mentre si scambiava baci ed effusioni bollenti con Gerolamo Cangiano, referente della Campania per Fratelli d’Italia. Secondo indiscrezioni a presentare i due sarebbe stata la ministra del turismo Daniela Santanchè, grande amica di Cangiano. I due si frequenterebbero da alcuni mesi e in tanti si chiedono se la loro liaison sia destinata a durare.

Valeria Marini e Gerolamo Cangiano presentati da Daniela Santanchè

Valeria Marini sta vivendo un nuovo amore sotto l’ombrellone e a Ponza è stata avvistata mentre si scambiava baci ed effusioni con Gerolamo Cangiano, con cui farebbe coppia fissa da alcuni mesi. I due sarebbero stati presentati ad un evento pubblico da Daniela Santanchè, e in tanti tra i fan della showgirl stellare si chiedono se la loro storia sia destinata a durare.

In particolare in tanti sono curiosi di sapere se la Marini riuscirà presto o tardi a realizzare il suo sogno di diventare madre, che si era detta pronta a realizzare anche da sola. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Valeria Marini non è tornata a parlare della questione.

