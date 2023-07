Dopo il suo addio a Mediaset, Barbara D’Urso ha scagliato una frecciatina contro la collega conduttrice Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso ha scagliato una frecciatina contro la collega conduttrice Myrta Merlino, che alcuni giorni fa aveva dichiarato a La Stampa:

“Farò cronaca popolare, credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure“. La D’Urso deve essersi sentita tirata in causa, perché in occasione della sua partecipazione al Festival Marateale che si tiene annualmente a Maratea ha replicato: “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare”.

Quanto al suo discusso addio a Mediaset la D’Urso ha fatto sapere pubblicamente che esso sarebbe giunto per lei in maniera del tutto improvvisa e inaspettata e si è sfogata per non aver potuto salutare come avrebbe voluto il suo pubblico tv. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se la conduttrice tornerà a parlare pubblicamente della vicenda.

