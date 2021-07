Con un lunghissimo post pubblicato questa notte su Instagram, Samantha Curcio ha annunciato ufficialmente la fine della storia d’amore con Alessio Ceniccola, il corteggiatore scelto al termine del proprio percorso a Uomini e Donne.

Poco tempo fa, Deianira Marzano aveva pubblicato delle foto che ritraevano Alessio in compagnia di un’altra ragazza. Sia Samantha che Alessio, in quell’occasione, chiarirono l’episodio, smentendo un’eventuale crisi e anche un eventuale “accordo” per far parlare di loro.

La situazione tra Samantha e Alessio, però, non era buona già da un bel po’ di tempo. Samantha, nel suo post, ha esordito, elencando tutto ciò che è mancato in questa sua relazione con Alessio:

Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno ed anche quello della buonanotte, non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura. Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi. Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, io non saprò rimanere…

I fan della coppia avevano già notato che i due avevano smesso di seguirsi sui social. Samantha ha ammesso di aver avuto una reazione sbagliata nei riguardi di Alessio ma ha anche aggiunto che le foto sono state solo un episodio di una storia che non ha mai realmente funzionato:

Ho giudicato e offeso la vita di Alessio, in un momento di forte rabbia, l’ho bloccato. Ho detto cose che non pensavo pur di gridare aiuto. Io ho sbagliato questo, sicuramente. Ho anche sbagliato a rimanere più del dovuto in silenzio. Quelle foto sono state una goccia in mezzo ad un mare pieno di incomprensione, intolleranza, nervosismo, competizione, non amore. Siamo due persone totalmente opposte, con trascorsi e modi di vivere troppo diversi.

Da quell’episodio, però, Samantha e Alessio hanno smesso di vedersi. Dopo aver finto che tutto andasse bene, l’ex tronista ha ammesso la verità, mettendo l’amore per se stessa al primo posto: