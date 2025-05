A pochi giorni dalla conclusione del suo percorso a Uomini e donne, Gianmarco Steri si trova ad affrontare un tragico lutto che ha colpito la sua famiglia. La barberia di cui è proprietario ha annunciato tramite un post su Instagram che il 10 maggio si svolgeranno i funerali della zia Renata, una figura molto amata e significativa nella vita del tronista. Gli affezionati fan del programma ricorderanno sicuramente che la signora Renata era apparsa in una delle ultime esterne tra Gianmarco e Martina De Ioannon, lasciando un’impronta indelebile nel cuore del pubblico grazie al suo spirito vivace e alla sua personalità affascinante.

La scomparsa della zia Renata

La notizia della scomparsa della zia arriva in un momento delicato, a sole due giorni dalla scelta finale di Gianmarco, prevista per l’11 maggio. Mentre su Canale 5 andava in onda una puntata particolarmente intensa, in cui un’altra corteggiatrice, Nadia, abbandonava lo studio in preda a forti emozioni, i fan del tronista venivano colpiti da un’onda di tristezza per la perdita di una donna che ha ricoperto un ruolo fondamentale nella sua vita. La barberia Steri ha condiviso un messaggio toccante: “Domani (sabato 10 maggio) si celebreranno i funerali di zia Renata. Per chi volesse passare, si terranno presso la chiesa di San Felice a Centocelle alle ore 11.”

Un legame speciale

La zia Renata non era solo un familiare, ma una presenza costante e affettuosa nella vita di Gianmarco. Durante il suo percorso a Uomini e donne, il tronista aveva raccontato di come la signora vivesse con lui e la sua famiglia, contribuendo al calore e alla gioia della loro quotidianità. Renata aveva anche una storia affascinante: in gioventù era stata una ballerina, e il suo spirito vivace aveva conquistato il pubblico del programma, rendendola una figura indimenticabile.

A rischio la scelta a Uomini e Donne?

La registrazione della penultima puntata del trono di Gianmarco è prevista per domenica 11 maggio, ma è incerto se il lutto familiare influenzerà i piani della redazione. Si vocifera che Gianmarco possa annunciare la sua scelta tra le corteggiatrici Nadia e Cristina, due donne che ha deciso di portare fino alla fine del suo percorso, escludendo Francesca, che era stata molto apprezzata dal pubblico.

Questa situazione delicata ha sollevato interrogativi su come Gianmarco affronterà la sua scelta in un momento così difficile. La sua famiglia e la sua comunità di fan sono uniti in questo momento di dolore, sostenendolo mentre si prepara a fare un passo importante nella sua vita sentimentale, anche se l’ombra della perdita incombe su di lui. La prossima registrazione e il futuro di Gianmarco a Uomini e donne rimangono avvolti nel mistero, ma l’affetto e la solidarietà nei suoi confronti continuano a crescere in questi giorni di lutto.