Dalla fine di settembre si sta rincorrendo una voce che riguarda Joele Milan, uno dei tronisti protagonisti di questa prima parte di stagione a Uomini e Donne. L’indiscrezione riportata da Il Vicolo delle News certamente non fa onore al suo ruolo, anche perché si parla di un presunto piano del ragazzo svelato da Maria de Filippi.

Accade durante le registrazioni effettuate due settimane fa. Dalla ricostruzione, Maria de Filippi avrebbe fatto scendere le corteggiatrici di Joele al centro del palco per poi rivelare qual è stata la sua infrazione. Ilaria Melis, una delle corteggiatrici arrivate per lui, a FanPage conferma l’addio: “Joele ha abbandonato il programma e di conseguenza anche noi, tutte le ragazze scese per corteggiarlo hanno lasciato lo studio“ e racconta cosa è accaduto:

Durante un ballo, lui mi ha detto di essere molto preso di me. Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo.

La corteggiatrice (a questo punto ‘ex’) continua:

Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt’altro. Alla redazione infatti, non l’ho nemmeno detto.

Ricordiamo che i microfoni di tronisti e corteggiatori/corteggiatrici per la regia sono sempre aperti, quindi tutti i discorsi possono essere registrati.

Succede che Maria ci chiama al centro studio e manda la clip del nostro ballo. Di fatto non ha cacciato Joele, ma il suo discorso è stato: “Dal momento in cui faccio vedere questa clip, non posso più continuare a raccontare due persone che si conoscono perché il tuo trono è compromesso. Ora chi scenderebbe per te sapendo che tu stai portando avanti solo Ilaria e che le hai detto determinate cose?”.

La produzione quindi sa dello scambio di battute tra Joele e Ilaria: “C’erano infatti due ragazze che sarebbero dovute entrare e che si sono fatte indietro”. Ilaria comunque prova a comprendere la posizione di Joele:

Se voleva ingannare la redazione? Forse l’ho vista molto ingenuamente, ma non ci ho visto del marcio e non credo che da parte sua ci fossero cattive intenzioni. Sapeva di avere il microfono addosso durante il ballo, nessuna persona sana di mente lo farebbe. Credo che la situazione sia stata fraintesa, lui era molto in difficoltà, l’ho visto mortificato.

Intanto Joele ufficiosamente non è più uno dei tronisti di Uomini e Donne, ma quanto bisognerà aspettare prima che la puntata vada in onda? Sui social, soprattutto su twitter, sono in parecchi a chiederselo dopo il rimbalzo delle indiscrezioni.

Il sito Gossip e TV scrive che la ‘cacciata’ potrebbe essere trasmessa tra giovedì 14 e venerdì 15 ottobre. Per la messa in onda delle puntate solitamente passano circa 2/3 settimane dalla registrazione. La certezza è che ormai, la vicenda che vi abbiamo riportato è imminente.