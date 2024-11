Sono passate alcune settimane dall’annuncio del tumore e l’ex volto di Uomini e Donne Samuele Carniani è stato operato. Ecco come sta.

In tanti lo ricordano a Uomini e Donne. Adesso, Samuele Carniani dovrà fare appello a tutta la sua forza e all’affetto dei fan e della famiglia per affrontare al meglio il post operazione. Il ragazzo, infatti, dopo aver annunciato di avere un tumore, è stato operato dai medici e in queste ore ha condiviso uno scatto importante dall’ospedale.

Ex Uomini e Donne Samuele Carniani operato per tumore

Solamente ad inizio mese di novembre, l’ex volto di Uomini e Donne Samuele Carniani aveva raccontato la scoperta di un tumore allo stomaco. Un fatto che lo aveva colpito profondamente visto che, dalle analisi, era risultati che il giovane convivesse con questo male da oltre 5 anni.

Ora, invece, l’ex volto del dating show di Canale 5 ha raccontato di essere stato operato. Tramite un post su Instagram, Samuele ha spiegato: “Samuele 1 tumore 0. Sto fatto di morfina, quanto è bello! Grazie a tutti di cuore. Ho vinto”.

Adesso, la speranza è che il post operatorio possa procedere nel modo migliore possibile e che per lui possano esserci da qui in avanti solo buone notizie.

Il tipo di tumore

Sebbene attualmente non si abbiano notizie dettagliate sulle problematiche che l’ex UeD aveva subito a causa del tumore, al momento dell’annuncio, qualche settimana fa, era stato lo stesso ragazzo a descrivere la sua situazione: “28/10/2024 per la prima volta eseguo una ecografia allo stomaco con tutta tranquillità… perché? Non c’è stato un motivo vero… così per controllo… ed è proprio qua la mazzata. Da almeno 5 anni ho un GIST (gastrointestinal stromal tumor) tumore completamente asintomatico e lì cade un po’ tutto ciò che ti circonda”.

Il suo messaggio si era concluso: “[…] Questo per dire che a volte è proprio vero che la vita può cambiare in un attimo, ma nonostante questo si combatte e si torna più forti di prima”. Anche per questo, adesso, dopo l’operazione, la speranza è che tutto possa essere risolto.

